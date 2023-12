Un Posto al Sole, anticipazioni al 22 dicembre: Niko assiste Alberto

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 dicembre. Niko aiuta Alberto a riprendersi dopo la fuga di Clara.

Niko (Luca Turco) è alle prese con Alberto (Maurizio Aiello) solo e disperato per la lontananza del figlio. Per questo motivo, il ragazzo proverà a scuoterlo e a farlo reagire.

Nel frattempo Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) conoscono la famiglia di Ida (Marta Anna Borucinska) con in mente, però, il loro piano diabolico, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Più tardi Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) si rendono conto che la povera Speranza (Mariasole Di Maio) non è ancora pronta ad accettare la fine della sua storia con Samuel (Samuele Cavallo).

Ha inizio il viaggio di Roberto e Marina in Polonia dalla famiglia di Ida, scoprendo così le difficili condizioni in cui vivono i suoi familiari, e in cui ha vissuto la stessa ragazza. Nonostante ciò, i coniugi danno inizio al loro scellerato piano.

Più tardi ritroviamo Alberto sempre più giù dopo la fuga di Clara (Imma Pirone) col figlioletto. Per questo motivo, Niko prova in tutti i modi ad aiutarlo a riprendersi dallo shock.

Intanto assistiamo alla sconvolgente reazione di Micaela (Gina Amarante) alla notizia che Samuel ha lasciato Speranza per lei. Come farà adesso la Cirillo a riprendersi da questa confusione terribile?

Più tardi Michele (Alberto Rossi) sembra mal sopportare sempre di più la presenza di Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) nella vita di Silvia (Luisa Amatucci) ma anche di sua figlia Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Intanto la povera Ida continua a ignorare il vero motivo del viaggio di Marina e Roberto in Polonia, immaginando di poter presto tornare a Napoli da Diego (Francesco Vitiello). Soprattutto Ferri non ha intenzione di tirarsi indietro.

Più tardi Serena (Miriam Candurro) scopre finalmente il motivo per cui Mariella ce l’ha a morte con Micaela, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Grazie all’accordo fatto con la zia di Ida, Marina e Roberto si preparano a lasciare la Polonia senza di lei. Nel frattempo, il ritorno a casa dalla sua famiglia si trasforma presto per Ida in un terribile incubo.

Più tardi Silvia viene a scoprire del prestito che Michele ha fatto a Nunzio (Vladimir Randazzo) per salvare le sorti del Vulcano, rimanendo molto stupita dal gentile gesto del suo ex.

Nel frattempo, mentre Mariella immagina già che i suoi amici possano tornare insieme, Giulia (Marina Tagliaferri) si prepara a partire per la Sicilia in occasione delle vacanze natalizie. Tuttavia, la donna continui a preoccuparsi per Luca (Luigi Di Fiore).

Più tardi scopriamo che Alberto non riesce proprio a superare la tristezza e il dolore per la lontananza di Federico. Intanto Clara è sempre più inquieta e insicura dinanzi alle promesse di vita che Eduardo (Fiorenzo Madonna) le può offrire.

Intanto procede nel migliore dei modi il piano di Marina e Ferri di lasciare la Polonia con il piccolo Tommy ma senza Ida. Quest’ultima, vive la separazione con grande dolore e apprensione. In Italia, intanto, Diego è ancora all’oscuro di tutto.

Mariella contribuisce ad aumentare i dubbi esistenziali di Silvia sui veri sentimenti che prova per Michele, concludono le anticipazioni di Un Posto al Sole.

