Un Posto al Sole, anticipazioni al 28 luglio: Marina si avvicina alla verità

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 24 al 28 luglio. Marina si sta avvicinando alla verità sulle storie di Lara grazie all’intervento esterno di Silvana.

Nel frattempo Manuela scopre di avere una nuova possibilità per trascorrere più tempo insieme a Niko. Giulia e Luca si accorgono, invece, dell’ostilità di Renato nei loro confronti.

Marina è sempre più convinta di essere a un passo dalle prove che dimostreranno che Tommy non è davvero figlio di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Come se non bastasse, Lara deve gestire anche Ida (Marta Anna Borucinska) sempre più invadente. Continuano intanto i tentativi di Serena (Miriam Candurro) di far desistere la sorella a partecipare alla vacanza dei Poggi, ma senza successo. Anche Mariella insiste ancora con Cerruti.

Riuscirà a spingerlo verso una relazione più sana rispetto a quella con Castrese (Peppe Romano), continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Lara è costretta ormai a fare delle concessioni a Ida pur di salvaguardare il proprio segreto. Allo stesso tempo, però, Marina non si arrende e procede con le sue indagini di smascheramento.

Dopo aver trascorso una piccola parentesi romantica a Ischia, Salvatore torna in città da Castrese. Intanto anche Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato finalmente si riconciliano, mentre Manuela torna a riflettere sulla sua decisione di andare in Sicilia con la famiglia Poggi.

Antonio decide di chiamare Manuel (Manuel D’Angelo) mentre si trova a casa del nonno, così da giocare con qualcuno, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Peccato, però, che il ragazzino porti con sé la pistola rubata, esponendo entrambi a un grande pericolo. Continuano intanto i tentativi di Marina di far analizzare un oggetto di Tommaso per risalire al vero DNA del bambino.

Ma ecco che Ida la riconosce, correndo subito a informare Lara. Nel frattempo Samuel (Samuele Cavallo) prova in tutti i modi a evitare la compagnia di Micaela (Gina Amarante), ma in poco tempo la ragazza si presenta in casa sua con il solito atteggiamento provocante.

Ritroviamo Samuel che, in piena crisi per aver tradito Speranza (Mariasole Di Maio), cerca una persona fidata col quale confidarsi. Intanto anche Ada (Annalisa Pennino) confida a Rossella (Giorgia Gianetiempo) il suo interesse per Nunzio (Vladimir Randazzo), cercando in lei un po’ di complicità.

Più tardi un litigio tra Manuel e Antonio rischia di rovinare la loro amicizia. Intanto Alberto (Maurizio Aiello) si rivolge a Serena per rimproverare le gemelle, le quali ormai non pagano l’affitto ormai da tempo.

