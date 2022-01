Un Posto al Sole, anticipazioni: Patrizio sull’orlo della crisi

Un Posto al Sole, anticipazioni. Patrizio è ancora sofferente per la rottura con Clara, si scaglia contro Alberto che lo provoca.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. E’ stata un’annata molto particolare per Clara, interpretata da Imma Pirone, messa al centro di numerose trame da parte degli nel corso del 2021.

L’annata è iniziata con la difficile gravidanza della donna culminata con la nascita del piccolo Federico, figlio suo e di Alberto Palladini, suo compagno dell’epoca. Poi la rottura con lui e l’avvicinamento graduale con Patrizio.

I due hanno vissuto alcuni mesi assieme ma in questi giorni abbiamo visto come Clara abbia deciso di troncare anche questa relazione, a causa delle differenze caratteriali che ne hanno impedito la continuazione.

La donna è alle prese, al momento, anche con una grave crisi finanziaria, ma qualcosa si sta muovendo. Per Patrizio la situazione non è delle migliori proprio a causa della rottura con l’ormai ex compagna.

Il più giovane dei Giordano non ha ancora assorbito il colpo, anzi, è ancora nel pieno della sofferenza post rottura. In più Alberto, suo dirimpettaio praticamente, non perde occasione per stuzzicarlo e innervosirlo, prendendosi una vera e propria rivincita.

Il ragazzo, però, è al limite della sopportazione e potrebbe anche lasciarsi andare a una reazione inconsulta nei confronti di Alberto. Non ci resta ora che aspettare per vedere cosa accadrà.

