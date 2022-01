L’Amica Geniale 3, anticipazioni: svelata la data della prima puntata

L’Amica Geniale 3, anticipazioni. Svelata dalla Rai la data della prima puntata della miniserie: andrà in onda l’8 febbraio.

Arrivano le ultime anticipazioni de L’Amica Geniale 3. La Rai svela finalmente la data di messa in onda della prima puntata della miniserie ispirata alla serie di libri di Elena Ferrante, in particolare la “Storia di chi fugge e di chi resta” per questa terza stagione.

Anche in questa stagione gli episodi totali saranno 8, distribuiti in quattro appuntamenti da due puntate ciascuno. Infatti la serie tv, dove stavolta alla regia troviamo Daniele Lucchetti, si concluderà l’1 marzo 2022.

Ecco la trama della 3 stagione de L’Amica Geniale.

Lila è sposata a sedici anni con un figlio piccolo ma separata sia dal suo uomo che dalla vita di agi che faceva. Ora la donna lavora infatti in condizioni durissime come operaia mentre Elena, andata via dal rione, dopo aver studiato alla Normale di Pisa e aver pubblicato un romanzo di successo è diventata una donna di successo e protagonista di un mondo colto. La storia riparte dagli anni ’70 e vedrà i risvolti di vita di due ragazze che hanno fatto di tutto per assicurarsi un futuro migliore.

Ricordiamo che a interpretare Lila e Lenù saranno sempre Gaia Girace e Margherita Mazzucco, nonostante a un certo punto, durante la fase iniziale della produzione di questa terza stagione, si era pensato a nuove attrici più grandi delle due ragazze.

Le due attrici, infatti, sono più giovani della loro controparte e per questo, infatti, verranno opportunamente truccate per sembrare più grandi. Alla fine, ha spiegato il regista, è stata fatta questa scelta per mantenere un filo conduttore e l’evoluzione dei due personaggi.

