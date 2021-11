Un Posto al Sole, anticipazioni al 19 novembre: Nunzio torna a Napoli

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 novembre. Nunzio Cammarota torna a Napoli dopo l’incidente di Chiara.

Arrivano le ultime anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole, dal 15 al 19 novembre. Nunzio Cammarota torna di corsa a Napoli dopo che Chiara e il padre vengono coinvolti in un’incidente.

Le condizioni dei due saranno gravi, il padre peggio della figlia. Intanto Roberto e l’appena tornata Lara tenteranno di manipolare Marina per i propri scopi, mentre la donna si domanda se la presenza di Lara distrarrà o meno Roberto.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Rossella e il dottor Crovi cercheranno in ogni modo di fermare Mattia ma il ragazzo apparirà totalmente fuori controllo. Marina Giordano invece scoprirà che Lara Martinelli è tornata a Napoli e comincerà a domandarsi se per tale motivo Roberto smetterà di corteggiarla.

Vittorio Del Bue intanto, a causa dei vari avvertimenti di suo padre, comincerà a comportarsi con Speranza in modo del tutto diverso da come vorrebbe in realtà. Niko e Susanna cominceranno a mostrarsi impazienti di poter vivere liberamente e in maniera serena il loro amore.

Marina, nonostante i suoi problemi, cercherà di concentrarsi nel suo lavoro, ma Roberto non le renderà le cose semplici e la donna dovrà affrontare un’ ennesima provocazione da parte di Ferri che la metterà in difficoltà.

Michele Saviani, seppur non del tutto convinto dal comportamento di Chiara, deciderà di tornare a lavorare in radio nonostante le sue perplessità. La situazione però rischierà di cambiare a causa di un evento drammatico che coinvolgerà la giovane Petrone.

Roberto, spalleggiato da Lara, tenterà di manipolare ancora una volta Giordano, ma questa volta le cose non sembreranno evolvere secondo i suoi piani. Per Susanna arriverà il momento di poter tornare a casa e questo per lei sancirà la fine di un brutto incubo.

Irene scappa di casa.

La piccola Irene, sentendosi trascurata dai suoi genitori a causa della presenza della sorellina, compirà un gesto folle, scapperà di casa. Chiara Petrone, dopo il brutto incidente insieme a suo padre, dovrà essere, invece, operata d’urgenza.

La situazione di suo padre invece apparirà molto critica. Rossella Graziani si ritroverà a fronteggiare ancora una volta l’ostilità di Riccardo nei confronti della dottoressa Bruni e questa situazione per lei risulterà davvero difficile, sarà divisa tra il suo attaccamento ad Ornella e il difficile carattere di Crovi.

Silvia intanto confiderà a Guido di aver percepito che sua figlia non l’ha perdonata ancora per il suo tradimento a Michele. Per Filippo, dopo la fuga di sua figlia, arriverà un nuovo momento che sconvolgerà le sue emozioni e la sua vita.

Nunzio Cammarota, dopo aver saputo del brutto incidente subito da Chiara e suo padre, si precipiterà a Napoli per poterle stare vicino. Niko intanto, allo studio, sarà sommerso dal troppo lavoro mentre Alberto Palladini tenterà ancora una volta di reinserirsi nel mondo del lavoro per potersi occupare seriamente di suo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

