Un Posto al Sole, trame al 10 giugno: Raffaele in grave pericolo

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 giugno. Raffaele viene minacciato e ricattato, come si comporterà ora?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 6 al 10 giugno. In queste puntate vediamo i camorristi minacciare e ricattare Raffaele, che avrà ben più di una difficoltà a nascondere il tutto.

Per riuscire a vendere le proprietà di famiglia e ottenere un buon gruzzolo, Stefano deve riuscire a convincere Riccardo, molto meno propenso a fare l’affare. La presenza di Lara creerà qualche problema a Roberto.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Viola e Ornella notano che Raffaele è un po’ strano, ma lui sceglie per il momento di non dire ad Eugenio del ricatto di cui è vittima e decide di affrontare i criminali che minacciano la sua famiglia. Venuta dal padre per un breve soggiorno, Cristina prende male la presenza di Lara e così tratta male Jimmy, che ripiomba nelle sue pene d’amore.