Trasporti, Anm: confermato il servizio no-stop per Metro Linea 1 e Funicolari Centrale e Chiaia

Anm, Metro Linea 1: blocco forzato dei treni per raid vandalico. Il servizio è tornato attivo alle ore 9.15. Ripristinato alle ore 11.00 il guasto alla Funicolare di Chiaia, ferma dalle ore 8.30.

Napoli 31 Dicembre 2019 – Un grave raid vandalico a opera di ignoti, questa mattina alle ore 6.25 ha causato il blocco forzato della Linea 1 metropolitana.

Il treno in arrivo nella stazione Frullone (il quarto in uscita), è stato preso d’assalto da un gruppo di circa 15 persone che hanno vandalizzato i vagoni con bombolette di vernice spray, dopo aver prima oscurato le telecamere di banchina.

La centrale operativa ha chiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine mentre gli autori dell’atto vandalico sono riusciti a dileguarsi lungo la linea verso i Colli Aminei obbligando l’interruzione del servizio.

Giunta sul posto alle ore 6.45, la Polizia ha chiesto la messa a disposizione del treno e della stazione per i rilievi della scientifica e alle ore 8.30 circa è partita l’ ispezione in linea tra le stazioni Frullone e Colli Aminei con agenti della Polizia di Stato. Terminate le attività di verifica lungo la linea a garanzia della sicurezza, le forze dell’ordine hanno rilasciato nulla osta per il ripristino della circolazione che è tornata attiva a partire dalle ore 9.15.

Ripristinato anche il servizio della Funicolare di Chiaia sospesa dalle ore 8.30 con la prima corsa delle ore 11.00. L’impianto ha riaperto al pubblico dopo l’intervento risolutivo del guasto a cura dei tecnici ANM. E’ confermato per l’intera notte di San Silvestro, fino alle 13.00 di domani 1° gennaio, il prolungamento del servizio per la Metro Linea 1 è le Funicolari Centrale e Chiaia.

Aperti senza interruzione per l’intera notte, fino alle ore 13:30 del 1° Gennaio 2020, anche i Parcheggi di interscambio di Chiaiano, Colli Aminei, Frullone, Brin, Mancini, SPALTI del Maschio Angioino e gli ANM Point per la vendita biglietti e assistenza ai passeggeri nelle stazioni metro Municipio – Garibaldi – Dante – Toledo – Vanvitelli; Parco Margherita (Funicolare Chiaia) e stazione Fuga (Funicolare Centrale).

Il dettaglio delle prime e ultime corse al sito web ANM: https://bit.ly/2rMnpNs