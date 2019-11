Scuole chiuse per allerta meteo Napoli prorogata fino a domani 6 novembre

Scuole chiuse domani mercoledì 6 novembre per allerta meteo arancione prorogata per altre 24 ore. Il sindaco Luigi de Magistris ha disposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. A breve firmerà l’ordinanza.

I parchi cittadini resteranno chiusi nell’intero arco di validità dell’allerta meteo.

Per quanto concerne le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per prudenza il Comitato si è espresso per la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani mercoledì 6 novembre.

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo dalle ore 12 di martedì 5 novembre alla stessa ora di mercoledì 6 novembre. Il livello dell’allerta meteo è ARANCIONE per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Locali raffiche nei temporali.”