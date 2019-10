Scuola Gigante Neghelli, la denuncia: vermi nelle feci degli studenti

Scatta l’allarme presso la scuola Gigante Neghelli che si trova nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, dopo il sit-in dei giorni scorsi per segnalare le scarse condizioni igieniche.

Scuola Gigante Neghelli | Numerosi casi di vermi nelle feci degli studenti. E’ quanto viene denunciato dalle mamme del plesso Carlo Collodi dell’Istituto Comprensivo Statale “53 Gigante-Neghelli”. La scuola dell’infanzia e secondaria si trova in via Luigi Rizzo a Cavalleggeri nel quartiere Fuorigrotta. Le mamme dell’Istituto, come riporta ‘Il Mattino’, lamentano la mancanza di igiene, motivo per il quale non hanno accompagnato oggi i loro figli a scuola.

Proprio nella mattinata di giovedì, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, aveva preso parte a un sit-in delle mamme. “Mi hanno edotto delle criticità che affliggono la scuola, materna ed elementare. In primis è stata riscontrata la presenza di ossiuri, che la dice lunga sulle carenze sul piano igienico dell’edificio scolastico. Le mamme riferiscono di forte sporcizia nei locali dell’edificio. Si erano offerte di effettuare la pulizia della scuola ma la dirigente scolastica, non essendo assicurate, non ha acconsentito alla richiesta. Così come non ha permesso alle mamme di comprare nuovi giocattoli alla luce delle possibilità che gli ossiuri siano presenti anche nei giochi”.

“A tali criticità – prosegue Borrelli – si aggiunge quella dei bagni. Secondo quanto riferito dalle mamme ce n’è solo uno per ogni piano. In pratica un bagno ogni cento bambini”.

Le parole della dirigente scolastica.

Sul punto si è espressa durante ‘La Radiazza’ su Radio Marte la dirigente scolastica, la dottoressa Giuseppina Lanzaro. “La situazione è meno grave rispetto a quanto affermano le mamme ma è vero che esistono delle criticità. Nella giornata di ieri ho avanzato una richiesta all’Asl, chiedendo di intervenire. Purtroppo patiamo i problemi legati allo sciopero degli Lsu. Abbiamo anche inviato una diffida alla Manital, chiedendo che venga ripristinato il servizio di pulizia. Bisogna tenere conto che abbiamo a disposizione solo 14 collaboratori scolastici, ed erano 12 fino a lunedì. Di questi ben 10 usufruiscono dei permessi previsti dalla legge 104. Ho avanzato più volte la richiesta all’Ufficio scolastico regionale di implementare l’organico Ata. Sono necessarie almeno due unità in più”.

“Non possiamo accettare che gli alunni vivano una tale condizione di disagio – aggiunge Borrelli – occorre intervenire per risolvere il problema. La scuola deve essere pulita regolarmente e devono essere garantiti gli standard di igiene in tutti i locali. Abbiamo inviato una nota all’Ufficio scolastico regionale chiedendo di procedere in tal senso. Occorre dare risposte certe alla dirigente scolastica e alle mamme”.