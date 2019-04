Sconto di pena per il narcos Raffaele Imperiale, condanna ridotta a 8 anni

Il narcos latitante Raffaele Imperiale ha visto la sua condanna passare dai 18 anni in primo grado agli attuali 8. E il tutto passando anche attraverso un errore nei conti.

Da 18 anni a 8 anni e 4 mesi, dieci in meno per il narcos latitante Raffaele Imperiale, diventato “famoso” per aver custodito i due quadri di Van Gogh rubati in Olanda nei primi del 2000. E che adesso si gode la sua latitanza dorata negli Emirati Arabi. Ma, come riporta un articolo del ‘ Mattino’, a firma del collega Leandro Del Gaudio, lo “sconto” di 10 anni passa attraverso un errore di calcolo da parte dei giudici. Inizialmente infatti si pensava che per lui, la pena fissata fosse di 12 anni di reclusione, ma nel momento in cui la difesa ha acquisito le carte, è stata resa nota la condanna ufficiale.

L’errore, a quanto si apprende frutto di un calcolo algebrico non propriamente perfetto. Decisivo il ragionamento intorno all’attenuante accordato a chi si è reso protagonista di una apertura collaborativa nei confronti dell’autorità giudiziaria. Così come, dal suo ritiro di Dubai, ha fatto Raffaele Imperiale, che ha consegnato alcuni beni ai magistrati del pool anticamorra di Napoli.

Il ritiro dorato negli Emirati Arabi

Adesso la palla passa alla Procura, che potrebbe ricorrere in Cassazione. Il tutto mentre si punta ad ottenere l’estradizione del narcotrafficante che ha inondato di stupefacenti le piazze di spaccio napoletane.