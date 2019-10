San Sebastiano al Vesuvio, cerca di investire due volte il cliente di una discoteca: arrestato

I carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato un 39enne per tentato omicidio, lesioni e danneggiamento.

I carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip di Nola, un 39enne per tentato omicidio, lesioni e danneggiamento. L’inchiesta e’ nata la sera del 16 dicembre 2018, quando al di fuori di una discoteca della zona, Rose&Crown, un uomo, gia’ noto alle forze dell’ordine, si era messo alla guida di una Fiat Fiesta e, prendendo la rincorsa con la macchina, si era scagliato contro le vetrine della locale nel tentativo di colpire un cliente.

Il doppio tentativo.

Il bersaglio dell’aggressione, pur venendo investito, si era procurato solo lievi lesioni e si era rifugiato all’interno della propria Fiat Panda parcheggiata nei pressi del locale. L’aggressore, a questo punto, l’aveva seguito con la vettura e si era scagliato anche contro la Fiat Panda, danneggiandola. In una perquisizione personale e domiciliare, l’aggressore era stato trovato in possesso di 9,7 grammi circa di hashish. Ora e’ ai domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia.