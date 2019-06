Cronaca di Napoli: un focus de “Il Mattino” ha messo in evidenza il grave stato in cui versa l’area dell’ex bitumificio a Ponticelli.

L’area dell’ex bitumificio di Ponticelli, quartiere di Napoli Est, è al centro di un focus de “Il Mattino”. Si tratta di un’area in cui vi sono cumuli di rifiuti, fumi maleodoranti e aria irrespirabile, tanto che i residenti sono quasi sempre costretti a restare con le finestre chiuse.

L’ex fabbrica di bitume di via Botteghelle è stata sequestrata circa 20 anni fa ed è oggi ridotta a un’enorme discarica abusiva. Chi abita in zona racconta di colonne di fumo acre e soffocante che si alzano ogni giorno dalla montagna di rifiuti, troppe volte sversati abusivamente: “Viviamo in queste condizioni da anni -affermano dei residenti- siamo barricati in casa, non accendiamo neanche i climatizzatori d’estate per paura di portare dentro parte di quel fumo che rende l’aria irrespirabile”.

Nei giorni scorsi c’è stato il sopralluogo di una squadra dell’Arpac per effettuare rilevamenti, con la speranza da parte di cittadini e associazioni del territorio che sia il primo passo per cercare di ripulire questa area terribilmente martoriata di Napoli: “Pretendiamo risposte – rilanciano i residenti – Abbiamo avuto tanti lutti in questi anni e non sappiamo se siano legati a questo schifo. Questa è una bomba ecologica che potrebbe esplodere da un momento all’altro”.

Foto: “Il Mattino”