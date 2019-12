Cronaca di Napoli: nella zona dei Ponti Rossi i Carabinieri hanno arrestato per spaccio di droga un 26enne già noto alle Forze dell’Ordine.

Un arresto per spaccio di droga ai Ponti Rossi. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Vomero hanno arrestato per spaccio Francesco Festante, 26enne di Miano già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno notato Festante aggirarsi in modo sospetto su uno scooter nei pressi del Bosco di Capodimonte e, dopo averlo osservato per qualche minuto, lo hanno visto cedere, all’altezza di Porta Grande, un involucro ad un uomo.

Sono intervenuti ed hanno bloccato entrambi. Il secondo soggetto, identificato in un 49enne del posto, pregiudicato, è stato perquisito e trovato in possesso di 31 grammi di marijuana appena cedutigli da Festante.

Il 49enne è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio mentre Festante è stato arrestato per spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.