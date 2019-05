Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno provveduto al sequestro dell’ex galoppatoio di Palazzo Reale, la cui area era stata trasformata dall’Associazione Sportiva Partenope in un parcheggio abusivo.

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno effettuato un decreto di sequestro preventivo dell’area adiacente le Scuderie di Palazzo Reale (denominata anche ex Galoppatoio), emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura. Il sequestro rientra nell’ambito di una specifica attività d’indagine nei confronti di ignoti per il reato di violenza privata.

L’indagine scaturisce da una segnalazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, che ravvisava l’impossibilità di procedere alla realizzazione di “operazioni di restauro e adeguamenti funzionali delle scuderie borboniche” a causa di una controversia tra il Demanio Civile di Napoli e l’Associazione Sportiva Partenope circa la titolarità di un’area adiacente alle Scuderie di Palazzo Reale. L’ostacolo derivava dal fatto che l’Associazione Partenope utilizzasse impropriamente l’area adibita a cantiere destinandola al parcheggio delle auto.

La situazione – si precisa in una nota – risultava ancora più grave dal momento che nei pressi di via Filangieri di Candida Gonzaga sono presenti parcheggiatori abusivi. In corso le indagini per accertare i responsabili.

Foto in evidenza: “Repubblica”