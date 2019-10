Giugliano: blitz dei Nas e degli ispettori del ministero della Salute presso l’ospedale “San Giuliano” dopo la morte di una 30enne in seguito al parto (la bimba sta bene).

Blitz dei Nas e degli ispettori del ministero della Salute all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Il loro arrivo nel nosocomio giuglianese è stato organizzato in seguito alla morte di una 30enne, deceduta la settimana scorsa dopo aver partorito una bambina (che sta bene). La giovane (di origini algerine) si era trasferita da poco in Italia col marito ed era già mamma di una bambina.

La salma della 30enne era stata sequestrata ed era stata disposta l’autopsia per chiarire la causa delle complicazioni sopraggiunte subito dopo il parto e che hanno portato alla morte. Su questa vicenda sono in corso accertamenti dell’Autorità Giudiziaria, mentre la Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo e la cartella clinica della donna è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Gli ispettori del ministero e i Carabinieri si occuperanno anche di altri presunti casi di malasanità registratisi negli ultimi mesi nel reparto di ginecologia del nosocomio e dell’organizzazione, nel suo complesso, del presidio ospedaliero.

In una nota, la Asl Napoli 2 Nord, ha spiegato che la visita degli ispettori è stata concordata con gli uffici regionali e con la direzione dell’azienda sanitaria e dell’ospedale San Giuliano, facendo seguito alle indagini interne già avviate dal sistema ispettivo dell’Asl.