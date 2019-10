Ordigno davanti a una cioccolateria a Mergellina: fermati un 17enne e un 12 enne

I due minori hanno giustificato il gesto di far esplodere un ordigno davanti alla nota cioccolateria di Mergellina come una bravata.

I carabinieri hanno identificato i due minorenni che la scorsa notte, in via Giordano Bruno, a Mergellina, hanno fatto esplodere un ordigno artigianale davanti ad una cioccolateria danneggiandone l’insegna. Anche grazie alle immagini della videosorveglianza della cioccolateria, i militari della stazione Posillipo hanno rintracciato un 17enne e un 12enne, entrambi incensurati. Nelle abitazioni dei due sono stati sequestrati gli indumenti che indossavano in nottata ed i loro cellulari.

Un video sul telefonino per riprendere tutto

Sul telefonino del 17enne, i carabinieri hanno trovato un video che lo ritrae mentre confeziona un petardo e mentre lo innesca nei pressi del negozio. Il 17enne e’ stato denunciato a piede libero per danneggiamento ed esplosioni pericolose. I due coinvolti hanno giustificato il loro gesto come una azione goliardica.