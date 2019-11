Napoli, Posillipo: Fiamme in un appartamento a via Petrarca. Deceduta una persona

Incendio in un appartamento a via Petrarca ha causato la morte di una persona. I Vigili del Fuoco sono sul posto per stabilire le cause.

Stanotte fiamme in un appartamento a via Petrarca 129, quartiere Posillipo. La casa era abitata da due coniugi anziani. Purtroppo l’uomo di 70 anni, di cui non si conoscono le generalità, è deceduto. I Vigili del Fuoco sono riusciti a bloccare l’incendio. Al momento la scientifica si sta cercando di ricostruire la dinamica per capire le cause. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma.