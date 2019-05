Napoli, Fuorigrotta: 36enne ferito durante una rapina. Il racconto non convince la polizia

Napoli, Fuorigrotta: Un 36enne con precedenti penali è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. Lui ha dichiarato di essere stato vittima di una rapina. Ma la sua versione non convince la polizia.

E’ successo questa notte nel quartiere di Fuorigrotta. Un uomo di 36 anni, Ciro D’Amico, con precedenti penali, è stato sparato e ferito ad una spalla in una dinamica che non convince la polizia. L’uomo è conosciuto dalle forze dell’ordine perchè è già stato denunciato in passato per rapina ed altri reati.

La sua abitazione è in via Marco Aurelio. E’ stato soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo. I medici hanno diagnosticato una frattura alla tibia provocata dal proiettile sparato e prevedono di operarlo.

Ciro D’Amico ha raccontato alla polizia che mentre era a bordo della sua auto a Fuorigrotta ed è stato avvicinato da due sconosciuti su uno scooter con l’intenzione di rapinarlo. Lui ha reagito e i rapinatori gli hanno sparato. Un passante l’ha soccorso e portato all’Ospedale San Paolo. Ma questa versione dei fatti non hanno convinto i poliziotti. Seguiranno le indagini per accertare la vera dinamica dei fatti.