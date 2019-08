Cronaca di Napoli: arrestati tre cittadini georgiani, sorpresi a rubare 22 bottiglie di superalcolici in un centro commerciale di Mugnano.

Furto di superalcolici a Mugnano di Napoli. Sono stati notati dal personale di sicurezza di un centro commerciale della zona mentre prelevavano merce dagli scaffali di un supermercato e la nascondevano in alcuni borsoni.

Avevano già oltrepassato le barriere antitaccheggio ed erano pronti a fuggire con la refurtiva quando i Carabinieri della stazione di Mugnano, allertati dai dipendenti, li hanno bloccati e identificati. Erano tre cittadini di origini georgiane: Gia Gorgadze, un 35enne già noto alle ffoo, e due incensurati di 39 e 32 anni.

Nei loro borsoni i militari hanno rinvenuto 22 bottiglie di superalcolici del valore complessivo di 400 euro. Arrestati per furto aggravato in concorso, i tre georgiani sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo. La refurtiva è stata interamente restituita ai legittimi proprietari.