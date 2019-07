Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato una 25enne di Ponticelli, che ieri sera aveva rapinato una donna a Massa di Somma.

I Carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, insieme a quelli della tenenza di Cercola e della Compagnia di Intervento Operativo del Battaglione “Campania”, hanno arrestato per rapina una 25enne residente nel quartiere napoletano di Ponticelli (già nota alle forze dell’ordine).

Ieri sera, lunedì 15 luglio, la donna, insieme ad un complice datosi alla fuga, ha avvicinato una 58enne che passeggiava a Massa di Somma, strappandole la borsa dopo averla minacciata con un coltello. Sorpresa in flagranza dai Carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio, la 25enne è salita a bordo di un’auto ed è fuggita. L’inseguimento si è protratto per molti chilometri e ha coinvolto molte pattuglie, per poi concludersi nelle strade di Cercola, dove la 25enne è stata arrestata.

Nell’auto, rubata qualche ora prima a San Giorgio a Cremano, i militari hanno rinvenuto il coltello (sequestrato) e la borsa (restituita alla 58enne). Dopo le formalità di rito la 25enne è stata rinchiusa nel carcere di Pozzuoli: dovrà rispondere di rapina aggravata e ricettazione. Sono in corso le indagini per identificare il suo complice.