Da Milano a Benevento con il possibile caso di coronavirus: militare sannita in quarantena

Il giovane che ha viaggiato fino a Benevento in auto in compagnia della ragazza casertana risultata probabile positiva al coronavirus, si trova in quarantena volontaria con la sua famiglia.

Un militare di 22 anni, originario di Guardia Sanframondi (Benevento), e la sua famiglia, sono finiti in quarantena volontaria. Il giovane lunedì scorso ha viaggiato da Milano a Benevento in auto in compagnia della ragazza casertana risultata probabile positiva al test del coronavirus e che ora si trova ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli.

Le condizioni del giovane e dei componenti della sua famiglia sono monitorate costantemente dalla Asl e, al momento, non presentano alcun sintomo. “La situazione è sotto controllo e viene costantemente monitorata – dice il sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza – Non occorre creare allarmismi”.