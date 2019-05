Meteo Campania, sarà una settimana ancora instabile all’insegna del maltempo

Meteo Campania: soprattutto i primi giorni della prossima settimana presenteranno una intensa nuvolosità su tutta l’Italia. Saranno gli ultimi giorni grigi prima dell’esplosione dell’estate.

Meteo Campania | Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. SITUAZIONE: la vasta circolazione depressionaria che interessa tutto il Mediterraneo centro-occidentale continua a mantenere attive generali condizioni di instabilita’ atmosferica sull’Italia, con particolare riferimento alle regioni centro-settentrionali.

TEMPO PREVISTO FINO ALLE ORE 06.00 DI DOMANI: NORD – molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse e locali temporali sulle coste, con fenomeni piu’ persistenti su Piemonte meridionale, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; neve sui rilievi alpini centro-occidentali oltre 1700 metri. CENTRO E SARDEGNA – sull’isola parzialmente nuvoloso con addensamenti sul settore nord della regione con locali rovesci, in attenuazione serale; molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con rovesci ed isolati temporali piu’ frequenti su Toscana, Umbria, Lazio ed aree appenniniche di Marche ed Abruzzo; tendenza ad attenuazione dei fenomeni dalla sera. SUD E SICILIA – estesa copertura nuvolosa per nubi in prevalenza stratiformi con locali deboli piogge ma con addensamenti piu’ compatti sulla Campania, Molise e Puglia nord con precipitazioni piu’ consistenti sulla Campania settentrionale. TEMPERATURE: massime in calo piu’ deciso sulla pianura padana, nordest, settore occidentale della Sardegna e regioni tirreniche, stazionarie altrove; minime stazionarie. VENTI: moderati settentrionali al nord e Sardegna; moderati tra sud est e sudovest al centro-sud. MARI: mossi il basso Tirreno, alto Jonio ed Adriatico meridionale; molto mossi tutti i restanti mari.

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. LUNEDI’ 20: NORD – al mattino cielo molto nuvoloso su Alpi e prealpi con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco. Sul resto del nord cielo parzialmente nuvoloso con piogge e rovesci sparsi specie su Liguria ed Emilia. Generale attenuazione dei fenomeni dalla sera. CENTRO E SARDEGNA – al centro inizialmente nubi compatte sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci e cielo poco nuvoloso altrove. Dalle ore piu’ calde aumento della nuvolosita’ cumuliforme con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Successiva attenuazione serale delle precipitazioni, con ampi spazi di sereno in particolare sulle regioni adriatiche ed in Sardegna. SUD E SICILIA – su Campania e restanti coste tirreniche nuvolosita’ medio-bassa con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco sui rilievi, in attenuazione dal pomeriggio a partire dalle coste di Calabria e Sicilia. Sul resto del sud inizialmente poche nubi poi seguira’ un aumento della copertura nuvolosa con isolati piovaschi associati. Ampi spazi di sereno dal tardo pomeriggio. TEMPERATURE: minime in lieve aumento su Piemonte e Lombardia centro meridionali, sud della Sardegna e Sicilia centro meridionale, in diminuzione al centro, su Puglia meridionale, Campania e Basilicata, stazionarie sul resto del Paese; massime in rialzo sulla pianura padana, su Marche, Toscana e coste abruzzesi, in diminuzione sulla Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ioniche, senza variazioni di rilievo altrove.

LUNEDI’ 20: NORD – al mattino cielo molto nuvoloso su Alpi e prealpi con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco. Sul resto del nord cielo parzialmente nuvoloso con piogge e rovesci sparsi specie su Liguria ed Emilia. Generale attenuazione dei fenomeni dalla sera. CENTRO E SARDEGNA – al centro inizialmente nubi compatte sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci e cielo poco nuvoloso altrove. Dalle ore piu’ calde aumento della nuvolosita’ cumuliforme con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Successiva attenuazione serale delle precipitazioni, con ampi spazi di sereno in particolare sulle regioni adriatiche ed in Sardegna. SUD E SICILIA – su Campania e restanti coste tirreniche nuvolosita’ medio-bassa con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco sui rilievi, in attenuazione dal pomeriggio a partire dalle coste di Calabria e Sicilia. Sul resto del sud inizialmente poche nubi poi seguira’ un aumento della copertura nuvolosa con isolati piovaschi associati. Ampi spazi di sereno dal tardo pomeriggio. TEMPERATURE: minime in lieve aumento su Piemonte e Lombardia centro meridionali, sud della Sardegna e Sicilia centro meridionale, in diminuzione al centro, su Puglia meridionale, Campania e Basilicata, stazionarie sul resto del Paese; massime in rialzo sulla pianura padana, su Marche, Toscana e coste abruzzesi, in diminuzione sulla Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ioniche, senza variazioni di rilievo altrove.