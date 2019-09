Mergellina: controlli della Polizia Municipale nei supermarket a tutela dei consumatori. Pane non imbustato e prodotti alimentari commercializzati senza dare informazioni precise.

Agenti della Polizia Municipale, unità operativa Chiaia, hanno effettuato un’importante operazione a tutela dei consumatori in relazione al rispetto della normativa vigente sulle regole per il trasporto e la conservazione degli alimenti nei punti vendita, in particolare a Mergellina.

A seguito dei controlli, un supermercato appartenente ad una grossa catena a Mergellina è stato verbalizzato per mancata licenza di media struttura con una sanzione di 5000 euro, perché poneva in vendita pane non imbustato con sanzione di 833 euro e anche perché poneva in vendita prodotti alimentari contravvenendo alle disposizioni della direttiva comunitaria, in quanto non dava informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili che inducevano all’errore sull’alimento. Nel fatto specifico, era indicata la data di preconfezionamento e non la data ultima di consumo, la durata di conservazione e tutte le informazioni ad esse legate. Verbalizzato con una sanzione di 6000 euro.

Un altro importante supermercato al corso Vittorio Emanuele è stato anch’esso verbalizzato con una multa di 6000 euro perché poneva in vendita alimenti contravvenendo alle disposizioni della direttiva europea recepita in Italia, in quanto non dava informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili che inducevano in errore sull’alimento il consumatore.