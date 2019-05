Cronaca di Napoli: l’82enne Gaetano Monda (famoso notaio partenopeo) ha perso la vita in seguito a un incidente stradale sul Lungomare.

Tragico incidente stradale ieri sera sul Lungomare di Napoli, dove ha perso la vita uno dei notai più prestigiosi e conosciuti in città, Gaetano Monda (82 anni, durante i quali si era sempre dedicato alla storica attività notarile in via Duomo).

Come riportato da “Il Mattino”, l’uomo è morto nella propria auto in circostanze che sono ancora al vaglio delle autorità. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte su via Anton Dohrn, all’altezza del circolo del Tennis, dove la vettura è andata fuori controllo fino a sbattere contro un albero.

Monda, che era alla guida della propria auto, avrebbe percorso un tratto di carreggiata sopra il marciapiede per poi schiantarsi contro un albero e, secondo i primi accertamenti, non sarebbe più sceso dalla vettura. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, infatti hanno ritrovato l’uomo all’interno dell’abitacolo, constatandone il decesso.

La sezione Infortunistica della polizia municipale ha acquisito le immagini delle telecamere in zona e sono in corso le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente: non si esclude che il notaio possa aver accusato un malore, in seguito al quale sarebbe morto perdendo il controllo del veicolo.