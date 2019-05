Noemi (la bambina di 4 anni ferita da un proiettile vagante in piazza Nazionale) respira meglio. Rimossi coaguli dai bronchi che alimentano il polmone di sinistra (il più danneggiato).

I napoletani attendono con grande speranza buone notizie sulle condizioni di Noemi, la bimba di 4 anni rimasta gravemente ferita da un proiettile vagante nell’agguato in piazza Nazionale dello scorso 3 maggio.

Ricoverata in Rianimazione all’ospedale Santobono (all’esterno del quale stanno arrivando tanti bambini per incoraggiarla), sembra esserci riaccesa la speranza per la piccola. Come riportato da “Il Mattino”, c’è qualcosa di nuovo nella situazione clinica della bimba.

Nella giornata di ieri, mercoledì 8 maggio, sono infatti stati eliminati con una broncoscopia alcuni coaguli di sangue che ostruivano i bronchi che alimentano il polmone di sinistra (il più danneggiato) ed entro le prossime 12-24 ore i medici procederanno a un tentativo di staccare la bambina dal respiratore artificiale, per provare a vedere come reagirà con il ritorno alla respirazione autonoma.

Tutto procede con molta gradualità, mentre i napoletani continuano a dire con vigore Forza Noemi.