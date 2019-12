Gestione incontrollata, sequestrato impianto rifiuti Asia a Pianura

Sul piazzale di circa 1500 metri quadrati a Pianura erano ammassati rifiuti non differenziati e varie tipologie di ingombranti: sotto sequestro anche attrezzature e mezzi di smaltimento.

Pianura | I carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Napoli, insieme a personale dell’Arpac Campania, hanno sequestrato il Centro di raccolta rifiuti Asia di via Nelson Mandela, nel quartiere di Pianura. L’impianto era in uno stato di gestione incontrollata.

Sul piazzale di circa 1500 metri quadrati, solo parzialmente pavimentato e con caditoie per la raccolta delle acque meteoriche ostruite, erano ammassati rifiuti non differenziati e varie tipologie di ingombranti. Stoccati in cassoni metallici anche rifiuti speciali pericolosi non bonificati: frigoriferi, televisori, stampanti e vari dispositivi elettronici. Sotto sequestro anche attrezzature e mezzi di smaltimento.