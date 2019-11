Fuorigrotta, estrae la pistola durante una lite nel traffico: arrestato – IL NOME

Dopo qualche ora dalla discussione nata per motivi di viabilità, l’uomo è stato rintracciato e fermato dagli agenti di Polizia: con sé aveva anche stupefacenti.

Fuorigrotta | Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo hanno ricevuto una segnalazione di una lite per motivi di viabilità avvenuta in Mario Gigante dove un uomo a bordo di un’auto aveva estratto una pistola minacciando gli altri automobilisti. I poliziotti, dopo qualche ora, sulla stessa strada hanno rintracciato e fermato l’uomo che, dopo aver tentato di eludere il controllo, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa e caricata con 7 cartucce e di 1.06 grammi di marijuana.

Le accuse:

Aniello Cutolo, 42enne napoletano noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per porto abusivo di arma clandestina e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente.