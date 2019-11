Fuorigrotta: Chiusa la scuola Andrea Doria. “Troppo fatiscente per funzionare”

La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno deciso di chiudere la scuola Andrea Doria: “Troppo fatiscente per funzionare regolarmente”.

Le proteste dei genitori rivolte alla dirigente scolastica Maddalena Iannone della scuola Andrea Doria di Fuorigrotta sono arrivate ad una svolta negativa: la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno deciso di chiudere l’istituto.

Oggi le mamme continuano a protestare contro le istituzioni che dovrebbero farsi carico del diritto allo studio negato a tanti bambini costretti, nei giorni scorsi, a fare lezioni in aule di fortuna e nei corridoi a causa della chiusura di alcune aree dello stabile per infiltrazioni e cadute di calcinacci dovute al maltempo di questi giorni.

La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno verificato l’interno della struttura e hanno constatato che la Andrea Doria è una scuola troppo fatiscente per funzionare regolarmente. Non solo. A quanto pare anche le scale di sicurezza che dovrebbero garantire una corretta evacuazione non sono a norma. Verdetto finale: scuola interdetta ai bambini e al personale.