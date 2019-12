Emergenza rifiuti a Napoli, Scampia ridotta a discarica: blocco stradale dei cittadini

Esasperati, alcuni abitanti di Scampia, ieri sono scesi in strada e hanno rovesciato alcuni cassonetti sull’asfalto, creando un vero e proprio blocco stradale.

Scampia | Il consigliere regionale campano del Sole che Ride Francesco Emilio Borrelli e Fiorella Zabatta, membro dell’esecutivo nazionale dei Verdi, hanno denunciato, attraverso un filmato, la situazione rifiuti nella zona del quartiere Scampia a Napoli, a partire da via Ghisleri. Gli esponenti dei Verdi sono andati sul posto durante la scorsa sera per documentare cosa sta succedendo.

In merito Borrelli e Zabatta hanno commentato: “E’ sconcertate constatare come la periferia sia ridotta a discarica mentre allo stesso tempo la citta’ e’ stracolma di turisti in visita. Sicuramente ci sono delle responsabilita’ da parte dell’Asia nella gestione e nella raccolta dei rifiuti e dei materiali ingombranti, ma non si puo’ nascondere il fatto che ci siano anche colpe di quella parte della cittadinanza che se ne frega delle regole e del rispetto per le leggi, le persone e il territorio. Gettare i rifiuti in questo modo, senza alcuna differenziazione, in modo del tutto arbitrario, imbrattando in malo modo le strade e’ un comportamento da barbari. Bisogna, sicuramente, organizzare meglio la gestione della raccolta dei rifiuti ma sarebbe inutile senza una modifica radicale del modo di ragionare e di agire di certi cavernicoli”.

Proprio ieri, come riportato dal ‘Mattino’, poco dopo le 17 un gruppo di cittadini, furiosi per l’ennesimo giorno di mancata raccolta dei rifiuti da parte di Asìa, è sceso in strada e ha rovesciato i cassonetti sull’asfalto, vuotandone il contenuto e creando un vero e proprio blocco stradale. Solo dopo l’intervento degli uomini di Asìa, scortati da un nutrito drappello di forze dell’ordine, sono state rimosse le barricate improvvisate fatte di sacchetti e di ingombranti. I rifiuti, però, non sono stati portati via.