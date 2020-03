Emergenza coronavirus: Cambia il modello dell’autocertificazione. Scarica QUI

In piena emergenza coronavirus e in seguito all’ultimo DPMC è cambiato il modulo dell’autocertificazione per gli spostamenti. Il rientro è consentito solo nei casi in cui lo spostamento è legato a esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza, motivi di salute.

Il nuovo modello può essere scaricato qui ma sarà anche in dotazione alle pattuglie. Al momento del controllo il cittadino deve mostrare l’autocertificazione e il documento ma non sarà necessario allegare una fotocopia del proprio documento di identità.

SCARICA IL NUOVO MODELLO⇒ Nuova autocertificazione coronavirus_23194904

In caso di falsa dichiarazione rischia di essere denunciato e in alcuni casi anche arrestato per attentato alla salute pubblica, così come previsto nell’articolo 452 del codice penale che impartisce una pena fino a 12 anni di carcere.