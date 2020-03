Coronavirus, morto dipendente Anm positivo al Covid-19

L’uomo, 62 anni, dipendente Anm, era ricoverato in ospedale dallo scorso 17 marzo, nel reparto di terapia intensiva.

E’ deceduto stamane nell’ospedale di Boscotrecase, nel Napoletano, il dipendente di Anm, Azienda napoletana mobilità, risultato positivo al coronavirus. L’uomo, 62 anni, secondo quanto si apprende dall’azienda, era ricoverato in ospedale dallo scorso 17 marzo, nel reparto di terapia intensiva. Oggi le sue condizioni si sono aggravate.

Dal 10 marzo scorso, dopo essere stata accertata la positività al Covid-19, l’uomo era in isolamento nella sua abitazione, fino a quando il peggiorarsi delle sue condizioni non ha reso necessario il trasferimento in ospedale.

L’uomo era stato a Torino, dove vive una delle sue due figlie (l’altra è a Firenze). A Napoli viveva con la moglie, che è in isolamento domiciliare.

Sta, invece, bene, l’altro dipendente dell’Anm che era venuto in contatto con un caso di coronavirus. Per l’uomo è terminato il periodo di isolamento, e non ha mostrato alcun sintomo, ma tornerà a lavoro solo tra una decina di giorni, così come disposto dall’Azienda.