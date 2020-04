Castellammare di Stabia, sospetto malato di Coronavirus in fuga dall’ospedale: rintracciato dai carabinieri

E’ stato rintracciato presso la stazione della Circumvesuviana di Pompei dai militari l’uomo che era fuggito dall’ospedale di Castellammare di Stabia prima di conoscere i risultati del tampone.

Era scappato dall’ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli), dove era ricoverato con sintomi riconducibili al Covid-19 ma ancora in attesa del risultato del tampone. L’uomo è stato rintracciato alla stazione della Circumvesuviana di Pompei dai carabinieri. A raccontare la vicenda attraverso una nota è il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, città nella quale abita C.C., il protagonista della fuga terminata con l’intervento dei militari dell’Arma.

Il sindaco annuncia anche che è salito a otto il numero dei residenti a Torre Annunziata risultati positivi al Coronavirus: ”Dall’inizio dell’emergenza sanitaria – si legge in una nota – sono stati effettuati sul territorio cittadino 90 tamponi. Il numero dei soggetti controllati dalle forze dell’ordine è di 1.424, di cui 33 sanzionati per essere usciti di casa senza una giusta motivazione. Sono 25, invece, le persone attualmente in isolamento domiciliare”.