Casoria: Nasconde la marijuana sotto le coperte. Arrestato 20enne

Casoria: Arrestato 20enne di Acerra, nascondeva circa 200 grammi di marijuana sotto le coperte.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Secondigliano hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Vittorio Carrella, 20enne originario di Acerra.

Gli agenti, in seguito ad accurate indagini hanno eseguito, nella mattinata di ieri, un controllo presso l’abitazione del giovane in Casoria Via Claudio Trevers.

Alla vista della Polizia, il venti enne ha tentato di nascondere un busta sotto le coperte del suo letto. Gli agenti hanno accertato che, all’interno della borsa della spesa, il giovane aveva novantuno bustine di marijuana pronte per essere vendute.

La droga è stata sottoposta a sequestro ed il giovane condotto presso il carcere di Poggioreale.