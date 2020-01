Alcol ai minori, trovato a Napoli un distributore senza codice fiscale

La scoperta nel corso di un controllo, finalizzato al contrasto della vendita di alcol ai minori nel capoluogo campano da parte della Polizia locale.

Nel corso di un controllo, finalizzato al contrasto della vendita di alcol ai minori, gli agenti della polizia locale di Napoli hanno individuato un distributore automatico dal quale era possibile acquistare alcolici senza l’utilizzo del codice fiscale per verificare la maggiore età. Gli Agenti stanno provvedendo a rintracciare la ditta che gestisce gli impianti per contestare le relative sanzioni.

Alcuni minori sorpresi a consumare alcolici sono stati affidati ai genitori; questi ultimi sono stati diffidati ad avere una maggiore vigilanza sulle abitudini dei loro figli. Le zone monitorate dalla “municipale” sono state Chiaia, il Vomero, il Centro Storico, i Quartieri Spagnoli e Fuorigrotta Bagnoli. Diversi i locali multati. Controlli sono stati eseguiti in 23 locali per verificare la normativa sull’impatto acustico ed il rispetto dell’ordinanza sulla Movida. Anche in questo caso sono scattate diverse multe.

Invece per la vendita di bevande in vetro durante la notte altri 4 locali multati con 500 euro. Nella zona di Posillipo due locali sono stati sanzionati di 5000 euro per mancanza di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

Venticinque, infine, sono stati i parcheggiatori deferiti all’Autorità Giudiziaria di cui 5 di hanno anche ricevuto l’ordine di allontanamento dal luogo, mentre per quanto riguarda le violazioni al Codice delle Strada sono state 18 le patenti ritirate di cui 14 per eccesso di velocità rilevata con strumentazione tele laser da pattuglie poste in viale della Villa Romana, in zona Ponticelli, e via Coroglio, in zona Bagnoli e 4 sono state ritirate durante le ore notturne ad automobilisti sorpresi alla guida dei propri veicoli nonostante avessero un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.