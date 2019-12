Cronaca di Napoli: paura in una tabaccheria di Portici, dove il 38enne Ciro D’Anna (ritenuto affiliato al clan Vollaro) è stato ucciso a colpi di pistola.

Attimi di terrore stamattina in una tabaccheria di Portici, dove un uomo di 38 anni, Ciro D’Anna, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco.

Come riporta “Il Mattino”, secondo una prima ricostruzione l’uomo si trovava all’ interno di una tabaccheria in via Università (a pochi metri dalla sua abitazione), dove è stato colpito da cinque proiettili.

La moglie, con la quale D’Anna ha un figlio di tre anni, viene ora interrogata dalla Polizia. Sul luogo dell’ agguato è giunto il pm della DDA di Napoli, Maurizio De Marco. La vittima, che aveva precedenti per spaccio di droga, viene considerato un elemento di rilievo del clan Vollaro.