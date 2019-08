Aeronautica, la compagnia slovena Adria Airways sceglie Atitech per la manutenzione dei velivoli

Atitech spa è tra le prime compagnie di manutenzione aeronautica al mondo e prima industria della città di Napoli per numero di dipendenti e fatturato.

La società napoletana Atitech e la svedese Tam assumeranno in carico la manutenzione (base maintenance) per i velivoli della compagnia aerea slovena Adria Airways. Al contempo, il gruppo danese Northern Aerotech ha avuto il via libera per altri aspetti legati alla manutenzione (aircraft line maintenance) della compagnia slovena. L’incarico partirà a cominciare da oggi, giovedì 22 agosto.

Atitech spa è tra le prime compagnie di manutenzione aeronautica al mondo e prima industria della città di Napoli per numero di dipendenti (oltre 650 unità lavorative comprese quelle indirette) e fatturato (70 milioni di euro nel 2019).

Duecentosettanta aerei manutenuti in un anno – 210 per manutenzione pesante e 60 per manutenzione leggera -, 5 hangar, con una baia dedicata esclusivamente alla verniciatura, più di 1.000 check effettuati a Capodichino. L’azienda guidata da Gianni Lettieri dal 2009 ad oggi ha rapidamente aumentato il portafoglio clienti, proponendo i propri servizi – dalla manutenzione alla verniciatura, dalle ispezioni ad alto contenuto di tecnologia al supporto logistico – alla maggior parte dei vettori presenti nella regione EMEA (Europe – Middle East- Africa).