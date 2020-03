Sparanise, 42enne aggredisce moglie e figlio con un’ascia: arrestato

Episodio di violenza a Sparanise, nel Casertano, dove un cittadino bulgaro è stato arrestato mentre, durante una lite in famiglia, brandiva un’ascia contro la moglie e il figlio.

I carabinieri a Sparanise, nel Casertano, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia di un quarantaduenne bulgaro. I militari dell’Arma, dopo una richiesta di intervento al 112, sono arrivati nell’abitazione segnalata mentre era in corso una lite in famiglia e hanno sorpreso l’arrestato mentre, brandendo un’ascia, stava per aggredire la moglie e il figlio minore, e poi anche contro altri due connazionali intervenuti in difesa della donna e del ragazzo.

Durante la colluttazione, questi ultimi due sono riusciti a disarmarlo, ma uno di loro ha riportato una ferita al braccio sinistro. Anche se disarmato, l’uomo, accortosi della presenza dei carabinieri, si e’ subito scagliato contro di loro, e questi con non poche difficolta’ sono riusciti a immobilizzarlo di nuovo.