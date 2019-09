Tragedia a Castel Volturno, auto precipita per 20 metri: tre morti e un ferito grave

Castel Volturno: all’arrivo dei soccorsi i tre uomini erano già tutti deceduti, mentre è partita subito la corsa in ospedale per salvare la vita al quarto, che versa in condizioni gravi.

E’ di tre morti ed un ferito grave, tutti cittadini africani, il bilancio di un incidente che si è verificato poco dopo le 6 di questa mattina a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Le vittime e la persona rimasta ferita (ora ricoverata al pronto soccorso di Pineta Grande), viaggiavano sulla stessa auto quando, per ragioni ancora da chiarire, è finita in una scarpata precipitando per oltre 20 metri.

Si indaga per scoprire le cause dell’incidente

All’arrivo dei soccorsi i tre uomini erano già tutti deceduti. Subito la corsa in ospedale per salvare la vita al quarto. Sul caso indaga la polizia stradale di Caserta. A causa dell’incidente la via Domiziana è ancora chiusa al traffico (in entrambi i sensi di marcia).