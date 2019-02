Caserta, emergenza meteo: decisa la chiusura di alcune strade

La Sala Operativa della Polizia Municipale di Caserta, con squadre di agenti e volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile segnalano la chiusura di alcune strade per danni.

Continua l’attività di controllo del territorio in città per l’emergenza meteo di queste ore, con venti forti anche a raffiche.

Sempre in attività la Sala Operativa della Polizia Municipale, anche durante la notte scorsa, con squadre di agenti e volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile che intervengono sui posti segnalati.

Gli interventi odierni sono stati svolti in via Ferrarecce, dove erano segnalati rami caduti, e in altre strade cittadine per canne fumarie pericolanti, come in via Alois.

In via Collecini, invece, dove sono all’opera squadre di vigili del fuoco per il pericolo di crollo di lamiere ed altro dagli alloggi di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari, si è resa necessaria la chiusura al traffico del tratto di strada prospiciente a tali abitazioni.

Nella serata di sabato, infine, si era resa necessaria la chiusura al traffico della strada Tuoro – Garzano.

L’Amministrazione comunale richiama la cittadinanza all’osservanza della vigente Ordinanza a tutela della pubblica incolumità n. 22 di sabato 23 febbraio.