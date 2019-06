Cronaca di Caserta: oltre al furto di diamanti e gioielli, la struttura del centro commerciale Apollo di Casapulla ha subito danni per circa 60mila euro.

Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno, c’è stato un furto alla gioielleria del centro commerciale Apollo a Casapulla. Come riporta “Il Mattino”, un commando di almeno dieci banditi, tutti incappucciati, in meno di quattro minuti, hanno trafugato diamanti e gioielli per il valore di oltre 50mila euro e prodotto danni superiori ai 60mila euro alla struttura commerciale.

I ladri si sono introdotti nella galleria entrando dal parcheggio posteriore. Armati di spranghe e bastoni di ferro, i malviventi hanno rotto le vetrine della gioielleria per poter trafugare la merce preziosa: orologi firmati, catenine, bracciali in oro e argento.

Stando alle prime ricostruzioni degli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, la banda, per fuggire, si è creata una copertura spettacolare, con il fumo nel momento in cui è arrivata la polizia. Infatti, per poter giungere a piedi al vicino cavalcavia dell’Autostrada e salire sulle auto, hanno incendiato una decina di copertoni per potersi coprire la ritirata: le fiamme e il fumo nerissimo hanno dunque agevolato la fuga.

I poliziotti hanno subito sequestrato i filmati delle telecamere del centro commerciale per cercare di risalire agli autori del furto. Sul posto anche due agenti della vigilanza privata, che hanno dovuto desistere rispetto alla potenza armata della banda criminale.