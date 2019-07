Cronaca di Caserta: l’intervento di due poliziotti è stato provvidenziale per salvare una famiglia dall’incendio di un appartamento in via Maiuri ad Aversa.

Grande paura nella giornata di ieri, domenica 28 luglio, ad Aversa, dove una famiglia composta da genitori e due bambini di 6 e 3 anni è stata salvata dagli agenti di Polizia durante un incendio scoppiato nel loro appartamento di via Maiuri.

I due agenti si sono precipitati nello stabile per dare soccorso agli occupanti, in evidente stato di panico, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sono così riusciti a far uscire la famiglia dall’edificio e ad allontanarla da fumo e fiamme che aumentavano.

Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio. In corso di accertamento le cause che hanno provocato l’incendio, ma la cosa più importante è che non vi siano stati feriti.