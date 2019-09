Cronaca di Caserta: dopo aver picchiato il padre disabile per estorcergli denaro, l’uomo era stato portato in un istituto di Aversa (da cui è poi fuggito dopo l’aggressione a una volontaria).

Un 54enne, pregiudicato per maltrattamenti, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione di Trentola Ducenta, in un’operazione condotta insieme ai militari dalla Stazione di Aversa, con l’accusa di evasione.

Nei confronti dell’uomo, lo scorso 31 agosto, gli stessi Carabinieri avevano eseguito la misura degli arresti domiciliari come aggravamento della misura dell’allontanamento dalla casa familiare. Infatti, a seguito di un episodio di violenza ai danni del padre disabile, al quale aveva cercato di estorcere denaro, era stato denunciato e sottoposto al regime cautelare. L’arrestato però è evaso dopo due soli giorni da un istituto di accoglienza di Aversa, dove si auspicava potesse compiere un percorso di recupero. Nella circostanza, aveva aggredito verbalmente e fisicamente una volontaria minacciando altri addetti, dandosi poi alla fuga.

I Carabinieri lo hanno bloccato per le vie cittadine, mentre, a piedi tentava di raggiungere l’abitazione del padre a Trentola Ducenta. L’uomo è stato poi accompagnato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.