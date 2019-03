Comune di Mercogliano: aperti concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 istruttori direttori amministrativi e 1 istruttore tecnico (i bandi scadono lunedì 1 aprile).

Il Comune di Mercogliano ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno di candidati diplomati e laureati: i bandi scadono lunedì 1 aprile.

Come riporta “Ticonsiglio”, il Comune irpino ha pubblicato due concorsi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato delle seguenti figure professionali:

n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi – Cat. D; Si segnala che 1 posto è riservato al personale interno mentre 1 posto ai volontari delle FF.AA. Previsto stipendio tabellare pari ad Euro 22.135,46 e l’indennità di comparto di Euro 622,80.

n. 1 Istruttore Tecnico – Cat. C. Previsto stipendio tabellare pari ad Euro 20.344,06 e l'indennità di comparto di Euro 549,60.

Concorsi al Comune di Mercogliano: i requisiti generici per partecipare

I candidati ai concorsi del Comune di Mercogliano dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generici:

cittadinanza italiana o, comunque, di uno stato dell’Unione Europea;

età non inferiore a 18 e non superiore a quella per l’accesso a trattamento di pensione;

idoneità psico-fisica;

godimento dei diritti politici;

assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché di decadenza dall’impiego stesso;

immunità da condanne penali ostative all’assunzione di pubblici impieghi e non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

Concorsi al Comune di Mercogliano: i requisiti specifici per partecipare

Per diventare istruttore direttivo amministrativo, si richiede il possesso dei seguenti requisiti specifici. Possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio:

laurea magistrale in giurisprudenza (LMG 01) o scienze della politica (LM 62) o scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63);

laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) o teoria e tecniche dell'informazione giuridica (102/S) o scienze della politica (70/S) o scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);

laurea in giurisprudenza o scienze politiche del vecchio ordinamento (DL), ciclo completo.

Per diventare istruttore tecnico, si richiede invece il possesso del seguente requisito specifico: diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico.

Concorsi al Comune di Mercogliano: selezioni e domande di partecipazione

I partecipanti ai concorsi del Comune di Mercogliano sosterranno, in seguito alla valutazione dei titoli, tre prove d’esame – due scritte ed una orale. Per l’elenco completo delle materie e delle prove d’esame si rimanda ai singoli bandi, pubblicati per estratto sulla GU n.17 del 01-03-2019.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo gli appositi schemi sotto allegati, dovranno essere indirizzate al Comune di Mercogliano – Piazza Municipio – 83013 – Mercogliano (AV), entro le ore 13 del giorno 1 Aprile 2019 secondo una delle seguenti modalità:

presentazione diretta all’Ufficio protocollo del Comune;

raccomandata postale con avviso di ricevimento;

invio dalla propria casella di posta certificata all’indirizzo: protocollo.mercogliano@pec.it

Alle domande sarà necessario allegare la seguente documentazione:

copia di un documento di identità , ai fini della validazione delle dichiarazioni rilasciate;

ricevuta del versamento della tassa di concorso di 20,00 euro;

; elenco dei titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie di merito;

ai fini della formazione delle graduatorie di merito; eventuale titolo che dà diritto alla preferenza a parità di punteggio;

eventuale titolo che dà diritto alla riserva.

Le successive comunicazioni inerenti le prove d’esame oppure le graduatorie saranno rese note attraverso il sito del Comune comunemercogliano.it nella sezione ‘Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso’.