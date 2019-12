Cronaca di Avellino: furto al Museo Abbaziale del Santuario di Montevergine, da cui i ladri hanno rubato i gioielli della Madonna. Indagano i Carabinieri.

Clamoroso furto al Santuario di Montevergine, da cui sono stati rubati i gioielli della Madonna. Come riporta “Nuova Irpinia”, il furto è stato commesso nel Museo Abbaziale, dove si trova una teca nella quale erano conservati alcuni antichi gioielli donati alla fine dell’800 alla Madonna di Montevergine.

Non è stato quantificato per ora il bottino, mentre sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, per un furto che ha colpito uno dei luoghi di culto e di preghiera più famosi del Sud Italia.

Secondo quanto riferiscono i militari dell’Arma sarebbero state trafugate alcune parure in oro e pietra, custodite all’interno di una teca murale che presenta un foro alla base del piano di appoggio. Per ora non sono stati dati particolari sulle modalità seguite dai ladri. I gioielli della Madonna di Montevergine erano conservati nel museo del Santuario dal 1960.