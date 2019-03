Ariano Irpino: Poco fa è stata rapinata la filiale della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri. Sul posto i Carabinieri della locale Compagnia.

Poco fa, ad Ariano Irpino, due malviventi armati di taglierino hanno rapinato la filiale della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri. Non si conosce ancora l’entità del bottino portato via. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.