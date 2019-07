Air: l’azienda di trasporti assumerà 70 autisti e 5 amministrativi. Via libera dopo l’incontro con Regione Campania e sindacati.

Ok al bando di concorso per l’assunzione di 70 autisti e 5 amministrativi (2 Ingegneri, 2 Economia e 1 Giurisprudenza) alla Air Mobilità. Il via libera è giunto ieri mattina da parte della Regione Campania, a margine dell’incontro tra l’amministratore dell’azienda di trasporti, Alberto De Sio, il consigliere regionale con delega ai Trasporti, Luca Cascone, e i rappresentanti regionali e provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti.

Il bando di concorso potrebbe essere pubblicato entro il 31 luglio, con una graduatoria che potrebbe avere una durata di 3 anni.

Come riporta “Il Denaro”, nella prima fase saranno effettuati dei test di preselezione per portare il numero dei candidati a operatore di esercizio ad un numero massimo di 210 concorrenti. Successivamente, i candidati rimasti verranno chiamati a sostenere prima una prova di guida e dopo un colloquio motivazionale in cui è prevista anche la conoscenza della lingua inglese livello A2.

Nello stilare la graduatoria finale, i punteggi previsti terranno inoltre conto di vari titoli posseduti (ad esempio: Titoli di studio, Abilitazioni professionali, Lavoro interinale svolto in aziende del Tpl, ecc.).