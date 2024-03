UCI Cinemas, Film in English: Godzilla e Kong – Il nuovo Impero arriva nelle sale

In tutte le multisala del circuito UCI Cinemas, arriva in versione originale con sottotitoli in italiano Godzilla e Kong – Il nuovo Impero.

Giovedì 28 marzo e mercoledì 3 aprile sarà proiettato, in tutte le multisala del circuito UCI Cinemas, in versione originale con sottotitoli in italiano Godzilla e Kong – Il nuovo Impero, nuovo capitolo del Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures e distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film, diretto da Adam Wingard, vede tra i suoi protagonisti Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Il film porta sul grande schermo una nuovissima avventura che vedrà l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra.

Godzilla e Kong – Il nuovo Impero approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità. Adam Wingard torna a dirigere il film, interpretato da Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen.

Dune – Parte Due verrà proiettato nelle multisala: UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Casoria (NA), UCI Catania, (CT), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN).

UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Roma Est (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

Il prezzo della proiezione è pari all’intero applicato nella giornata di mercoledì. Gli orari saranno disponibili su www.ucicinemas.it.