Tutto pronto per la riapertura del Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano apre i cancelli al pubblico dal 30 aprile prossimo. L’accesso avverrà sia dall’ingresso monumentale di Corso Resina, attraverso i giardini del Parco Maiuri, sia da Via dei Papiri Ercolanesi. Attivato lo sportello informazioni.

Il Parco Archeologico di Ercolano apre i cancelli al pubblico dal 30 aprile prossimo. Era ormai nell’aria un imminente cambio di colore della nostra regione e quindi, dal 26 aprile anche la Campania è passata in zona “gialla”, con alcune importanti restrizioni che sono state subito eliminate.

Pertanto, con questo passaggio in zona gialla, i musei autonomi e parchi archeologici insieme alla Direzione regionale Musei Campania, presentano un fitto ed elaborato programma di riaperture per invitare i cittadini a riappropriarsi dei loro siti identitari e dare il via a una “Primavera” dell’arte e della rinascita.

In virtù di questa nuova disposizione, il Parco Archeologico di Ercolano ritorna ad accogliere i visitatori, rispettando tutte le norme per la sicurezza del pubblico e dei lavoratori, il 30 aprile con orario 9,30-19.30 (ultimo ingresso ore 18,00, uscita dall’area archeologica alle ore 19.00), con un giorno di chiusura settimanale – il mercoledì.

“Ritorna la vita tra le strade dell’antica Ercolano, – dichiara il Direttore Francesco Sirano – a nome di tutto il team del Parco non vediamo l’ora di potere condividere con la comunità dei visitatori questo luogo della cultura e dell’anima. Vogliamo contribuire nel rispetto delle norme al graduale ritorno alla normalità senza privarci di un bene per troppo tempo restato fuori dal quotidiano e dalle esperienze del pubblico. Venerdì vi aspettiamo emozionati di poter di nuovo incrociare gli occhi di chi varcherà la soglia dell’ingresso del sito di Ercolano e di creare nuove connessioni. Vi aspettiamo con una novità sin dal primo giorno con i Close-Up ai cantieri di restauro per conoscere i protagonisti del lavoro continuo con il quale curiamo questo straordinario sito”.

Informazioni utili

L’accesso al Parco avverrà sia dall’ingresso monumentale di Corso Resina, attraverso i giardini del Parco Maiuri, sia da Via dei Papiri Ercolanesi. Presso il Visitor Center saranno disponibili il servizio informazioni, il bookshop, il guardaroba e il desk per il noleggio dell’audioguide, che verranno distribuite previa igienizzazione e con auricolari monouso.

Al check point del Visitor Center verrà effettuato il controllo della temperatura corporea e della mascherina. Una volta varcato il controllo biglietti, i visitatori potranno visitare il Padiglione della Barca, dove è esposta l’imbarcazione scoperta sull’antica spiaggia insieme ad una serie di oggetti che legano a filo doppio Ercolano con il mare, e l’Antiquarium, con l’esposizione permanente SplendOri.

Il lusso negli ornamenti a Ercolano con circa 200 oggetti, preziosi appartenuti agli antichi ercolanesi. L’area archeologica sarà raggiungibile attraverso la Galleria Martusciello, da dove il visitatore, attraverso un percorso circolare, potrà visitare l’intero scavo, modulando liberamente la durata complessiva della propria visita con l’ausilio delle indicazioni fornite dal personale di vigilanza, della segnaletica e della mappa scaricabile dal sito web istituzionale.

I turisti con disabilità motoria potranno rivolgersi direttamente sul sito al personale di accoglienza del Visitor Center, in modo tale che possa essere predisposto ad hoc l’accesso all’area archeologica attraverso la rampa del III cardo. Regolarmente funzionante il parcheggio del Comune in Viale dei Papiri Ercolanesi.

Per info biglietti online: www.ticketone.it

Modalità di vendita del biglietti

giorni feriali

vendita dei biglietti sul sito e on line: € 13.00

giorni festivi

Vendita dei biglietti esclusivamente on line: € 13.00

La vendita on line sarà aperta fino alle ore 24.00 del giorno precedente a quello festivo.

Continua la vendita dell’abbonamento: “Un giorno un anno” al prezzo speciale di € 13.00 per diventare cittadini di Ercolano antica.

Gli Ingressi saranno contingentati per fasce orarie in modo da garantire l’adeguato distanziamento fisico.

Ingresso dei gruppi: è previsto per gruppi di massimo 10 persone, inclusi i bambini, più la guida turistica. Quindi, il numero delle guide si aggiunge al numero massimo di persone in ingresso ogni 15 minuti (30 persone + le guide).

E’ senza dubbio un importante passo avanti questa significativa apertura programmata, che tende a riportare ad una vita “normale” le consuete attività di svolgimento del sito archeologico citato, uno dei più importanti e visitati al mondo, per l’enorme patrimonio storico-architettonico che noi tutti conosciamo.