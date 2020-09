Tiki Taka: stasera la prima puntata con Piero Chiambretti alla conduzione

Tiki Taka: Piero Chiambretti debutta alla condizione del programma calcistico di Italia 1 (la cui prima puntata andrà in onda stasera alle 23.40). Ospiti Filippo Inzaghi e Massimo Ferrero.

Questa sera, lunedì 21 settembre (ore 23.40), andrà in onda su Italia 1 la prima puntata di Tiki Taka, popolare programma in cui protagonisti del mondo del calcio, giornalisti e tifosi vip commentano le vicende del campionato italiano (partito nello scorso weekend).

Grande novità di questa ottava edizione sarà la conduzione di Piero Chiambretti, che subentra a Pierluigi Pardo. Chiambretti (appassionato di calcio e tifosissimo del Torino) porterà certamente il suo stile ironico e irriverente alla conduzione.

Non mancheranno gli highlights di tutti i match (curati dalla redazione di Sport Mediaset, guidata da Alberto Brandi), la moviola dei casi più scottanti, le news di calciomercato e le riflessioni sui grandi temi calcistici. Per Chiambretti sarà un debutto speciale anche per un altro motivo, visto che il 64enne conduttore aostano torna in tv dopo essere stato colpito dal Covid 19 (malattia che si è portata via l’adorata madre Felicita).

Due gli ospiti d’eccezione della prima puntata, ovvero Filippo Inzaghi (allenatore del Benevento, pronto a stupire anche in massima serie dopo aver stravinto il campionato di Serie B) e Massimo Ferrero (vulcanico presidente della Sampdoria).

Foto in evidenza: pagina Instagram Piero Chiambretti