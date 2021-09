The Boys 3: terminate le riprese dell’ultima stagione

The Boys 3, anticipazioni. Terminate ufficialmente le riprese della terza stagione della serie di Amazon Prime Video, come annunciato da Karl Urban.

Arrivano le ultime anticipazioni della serie targata Amazon Prime Video, The Boys 3. Dopo una lunga attesa, complice la pandemia, sono ufficialmente terminate le riprese dell’ultima stagione della serie.

Ad annunciarlo è Karl Urban, uno dei protagonisti, con un post sul proprio profilo instagram. Questa la descrizione che accompagna la foto:

“Siamo arrivati alla fine di The Boys 3. Ringrazio molto il cast e la squadra di lavoro per tutto il sangue e le lacrime versate, e per tutti coloro che sono stati coinvolti in questa produzione di Prime Video, che hanno lavorato tanto e che ci hanno tenuti al sicuro dal Covid. E grazie ad Eric Kripke per aver portato su un altro livello questa pazzesca terza stagione. Non vedo l’ora che la possiate guardare“.

Jeffrey Frost, Presidente di Sony Pictures Television Studios ha dichiarato: “The Boys è diverso da qualsiasi altro programma televisivo. È incredibilmente divertente e avvincente ed eleva la programmazione di genere a un livello completamente nuovo. Siamo molto entusiasti della terza stagione perché conosciamo Eric Kripke e questo cast incredibilmente talentuoso alzerà il livello ancora più in alto”.

